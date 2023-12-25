Bursa'da 2 katlı binada yangın. 1 ölü

Kaynak: DHA
Bursa'da 2 katlı binada yangın. 1 ölü
Bursa'da 2 katlı evin üst katında çıkan yangında Nami Kılıç (51) isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi 1006. Sokak'taki 2 katlı evin üst katında çıkan yangında, Evden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülürken, evde çalışma yapan ekipler, evin koridor kısmında Nami Kılıç isimli vatandaşın cansız bedenini buldu.

YANGININ ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Kılıç'ın vücudunda çeşitli yanık izleri bulunurken, Kılıç'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Yangının elektrik sobasından çıktığı tahmin edilirken yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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