Bursa’da 3 çocuğu ısıran köpeklere polisin müdahalesi kamerada

İki çocuk yaralanırken, köpeklerin yakalanması ve olayın yaşanışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniler Sokak'ta ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa 3 köpek saldırdı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan bir çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı, diğer çocuğun ise ayakta köpeklerden korunmaya çalıştığı görülüyor. Üçüncü çocuk ise kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Olay yerindeki vatandaşlar çocukların çığlıklarını duyarak köpekleri kovaladı.

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Köpekler daha sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

Olay anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.