Bursa'da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Kaynak: İHA
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine 525 yıl hapis cezası verilmesi ceza yağdı olarak değerlendirildi.

Bursa'nın İnegöl bölgesinde, uyuşturucu satıcılarına karşı geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyona 1000 polis memuru katıldı ve sonucunda 39 kişi tutuklanarak toplamda 525 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Şubesi, yaklaşık bir yıl süren detaylı takip çalışmalarının ardından, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle büyük bir operasyon başlattı. Operasyonda 10 dedektör köpek, 12 özel harekat polisi, 125 polis ekibi, bir helikopter ve iki insansız hava aracı kullanıldı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, 12'si zaten cezaevinde olan toplam 51 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çeşitli araçlarda, evlerde ve şüphelilerin üzerinde 1 kilo 193 gram metamfetamin, 1 kilo 940 gram bonzai, 1 kilo 315 gram esrar, 13 kök kenevir, 18 adet sentetik hap, 4 adet terazi, bir tüfek ve 13 tabanca ele geçirildi.

Operasyon sırasında yaşanan heyecan dolu anlar kameralara yansıdı ve polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli, helikopter tarafından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 37'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 6'sı serbest bırakıldı. İki yıl süren yargılama sonucunda, 79 kişi mahkemeye çıktı ve 39'u uyuşturucu ticareti suçundan 525 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Bu cezalar, İnegöl'ün tarihinde bir ilk olarak kaydedildi.

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