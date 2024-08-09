Bursa’da 3 katlı binada yangın

Kaynak: DHA
Bursa’da 3 katlı binada yangın

Bursa’da 3 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Filiz Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında, saat 11.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde çatı katındaki daireyi kapladı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İtfaiyeciler, dar sokaklar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, binanın giriş katındaki dairede yaşayan vatandaşlar komşularının uyarısı sonrrası evi boşalttı.

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Binanın 2'nci katıyla yangının çıktığı 3'üncü kattaki dairelerde kimsenin olmadığı ifade edildi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saat içerisinde kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

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