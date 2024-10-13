Bursa'da 3 kişi ölü bulundu

Kaynak: AA
Bursa'da 3 kişi ölü bulundu

Bursa Orhaneli'nde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.

Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde, M.M. (73) ve C.A'dan haber alamayan yakınları, ikilinin beraber yaşadığı eve gitti.

Eve girilmesiyle, M.M. ile C.A. ve bahçede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin daha cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde cansız bedeni bulunan kişilerin öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın şüphelisi ve M.M'nin torunu olduğu iddia edilen M.K'nin (16) yakalanması için çalışma başlatıldı.

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