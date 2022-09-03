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Bursa'da kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk

Bursa'da yaklaşık 30 mevsimlik tarım işçisi aynı anda kamyonetin kasasına binerek seyahat etti. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:57
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Bursa'da akılalmaz yolculuk: Kamyonetin kasasına 30 kişi binerek seyahat ettiler

Bursa'da kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk
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Bursa'da ölümüne yolculuklar trafikteki diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 30 mevsimlik tarım işçisi aynı anda kamyonetin kasasına binerek seyahat etti. 

Gidecekleri yere kadar sağ salim giden mevsimlik tarım işçilerinin bu ölümüne yolculukları cep telefon kamerasına yansıdı.

Öte yandan, diğer bir görüntü Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşya taşımada sınır aşan kişiler kendi canlarından vazgeçerek eşyaların düşmelerini engellediler. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.


(Kaynak: İHA)

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