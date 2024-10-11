Bursa'da baba ile oğlu hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbetti

Olay sonucunda Karasulu'nun dil kıkırdağı kırıldı, dudağı patladı ve kendisine 7 gün iş göremez raporu verildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

80 yaşındaki N.G. isimli kadın, Gemlik Devlet Hastanesi'nden Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk ediliyordu.

Ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken, arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yaparak ve korna çalarak yol istedi.

Paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, otomobile yol verdi.

İddiaya göre, otomobilde bulunan tekstil firması sahibi S.Y. ile oğlu M.Y., Karasulu'ya ambulansın içinde hasta olmadığını ve boşuna siren çaldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Baba ve oğlu, otomobille ambulansın önünü kesti.

Karasulu, kalp krizi geçiren bir hastayı taşıdığını belirtince taraflar arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, otomobilden inen S.Y. ile oğlu M.Y., sürücüye saldırarak darbetti ve olay yerinden uzaklaştı.

Hastayı yetiştirmek için yaralı halde ambulansı kullanan Karasulu, Bursa Şehir Hastanesi'ne gitti.

Yapılan muayenede, Karasulu'nun dil kıkırdağının kırıldığı, dudağının yarıldığı ve çene kemiğinde travma olduğu tespit edildi.

İlk müdahalenin ardından Karasulu'ya 7 gün iş göremez raporu verildi.

Darbedilen Muhammed Ali Karasulu'nun eşi, Gemlik Devlet Hastanesi'nde acil servis hemşiresi Cahide Karasulu (26), olay anını DHA muhabirine anlattı.

Cahide Karasulu, eşinin ambulansla emniyet şeridinde ilerlediği sırada önünü kesen otomobildeki baba ve oğlu tarafından darbedildiğini belirtti.

S.Y.'nin eşinin boğazını sıktığını ve yumruk attığını, oğlu M.Y.'nin de arkadan yumruk attığını söyledi.

Dudağına 10 dikiş atılan eşinin, 7 gün olan iş göremez raporunun darbe bağlı travma nedeniyle uzatılacağını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu'nun yaralı halde hastaneye yetiştirdiği 80 yaşındaki kadın hastanın acil anjiyoya alındığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.