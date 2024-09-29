Bursa’da baraka yangını korkuttu

Kaynak: İHA
Bursa’da baraka yangını korkuttu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan ormanlık alanda bulunan baraka alev alev yandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan ormanlık alanda bulunan baraka alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde bulunan ve ormanlık alana yakın inşa edilen baraka yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı kısa sürede sarınca çevre dumanla kaplandı. Dumanları gören mahalle sakinleri hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine hızla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, barakanın ormanlık alanda bulunması korku dolu anlar yaşattı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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