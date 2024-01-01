Bursa'da bir araç sürücüsüyle metrelerce yükseklikten dereye uçtu

Kaza, saat akşam 20.30 dolaylarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, merkez güzergahından Yaylacık Mahallesi yönüne seyreden Ercan V. kontrolündeki 16 AFS 390 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde 4 metre yükseklikten dere ıslah çalışması alanına düştü.

Kazaya tanıklık eden vatandaşlar, sürücüye ilk müdahaleyi yaparak otomobilden çıkardı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ayakta tedavi yaptı. 4 metre yükseklikten düşen otomobil ise vinç yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.