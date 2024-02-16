Bursa'da bir halk otobüsü ön tekeri havada ilerlerken görüntülendi. Bu otobüslere nasıl çalışma izni veriyorlar?

Kaynak: İHA
Bursa'da bir halk otobüsü ön tekeri havada ilerlerken görüntülendi. Bu otobüslere nasıl çalışma izni veriyorlar?
Bursa’da bir halk otobüsünün, ön tekeri havada olarak seyahat ettiği görüntülendi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kaydedilen görüntülerde, bir özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, otobüsün nasıl ilerleyebildiğine anlam veremedi.

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntüler, izleyenleri şaşkınlığa sürükledi. Söz konusu videoda, otobüsün ön tekerlerinden birinin yere değmediği görülürken, sosyal medyada popüler olan video vatandaşları hayrete düşürdü.

Çekilen görüntüler, akıllara “güvenlik riskini” getirdi. Otobüsün bu şekilde nasıl çalışma izni alabildiği ve gösterilen ihmalkârlık tepkiye yol açtı.

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