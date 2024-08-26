Bursa'da bir vatandaş hayvan kostümleri giyerek İsrail'i protesto etti

Bursa’da yaşayan ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, bu kez dikkat çekici bir protesto yöntemiyle gündeme geldi. İsrail ve Amerika’nın Filistin’e uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla çeşitli hayvan kostümleri giyen Keskin, bir ay boyunca trafik ışıklarında eylem yaptı.

Geyik, karınca, timsah, kaplumbağa, arı gibi hayvan kostümleriyle vatandaşların ilgisini çeken sanatçı, eline aldığı “Şeytan Amerika Kahrol, İsrail Kahrol” yazılı pankartla, Filistin halkına yapılan insanlık suçunu halka duyurmaya çalıştı. Protestosunun amacını “İsrail’in Filistin’de yaptığı zulmü insanlığa duyurabilmek” olarak açıklayan Keskin, savaş bitene kadar eylemlerine devam edeceğini söyledi.