Bursa’da denetime 3.05 promil alkolle yakalanan sürücü: Ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 5 kilometrelik takibin ardından yakalanan otomobilin sürücüsü Süleyman İ.(40) “Alkol içtim ama gel yanıma otur. Ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm." dedi. 3.05 promil alkollü olduğu tespit edilen Süleyman İ.'ye 4 bin 64 TL ceza kesildi.

KAYNAK: DHA
Bursa’da denetime 3.05 promil alkolle yakalanan sürücü: Ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde trafik denetimi yaptı. Yapılan denetimde ekipler, Süleyman İ. idaresindeki otomobili durdurmak istedi. Ancak, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polisin yaklaşık 5 kilometrelik takibinin ardından durdurulan otomobilin sürücüsü yakalandı.

3.05 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Alkol testinde 3.05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Süleyman İ., kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis memurunu aracına davet eden Süleyman İ. “Ben alkollüyüm. Bana ceza yazın ama aracımı bağlamayın. Normalde vallahi alkol almıyorum. Bana alkolden yazmayın başka şeyden kat kat yazın. Ben bu ehliyeti size 6 ay verdim ama ben bu arabaya binmek zorundayım. Bana plakadan, sigortadan, muayeneden yazın ama alkolden yazmayın. Alkol içtim ama gel yanıma otur ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm." dedi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Süleyman İ.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulandı.

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