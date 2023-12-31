Bursa'da ekmeğe zam geldi

Bursa’da simit fiyatlarından sonra ekmeğe de zam geldi. 1 Ocak tarihinden itibaren 250 gram ekmek 10 TL olarak satılacak. Bursa’da 13 Temmuz 2023 tarihinde gelen yüzde 50’lik zamla 7,5 TL olan ekmek, yüzde 12’lik zamla birlikte 8,40 TL olacaktı. Fakat para üstü sorunu nedeniyle ekmek, 10 TL olarak tezgahlarda yer bulacak.

Artan maliyetleri vurgulayan Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, konuyla ilgili, "Tezgahlarda aşırı derecede bozuk para sıkıntısı çekiyorduk. Gramı yukarı çekerek 10 lira düz hesap yaptık. Yoksa artan maliyetimizin yüzde 10'unu zor karşılar. Bu bir zam değil. Ekmeğin gramajını 210’dan 250’ye çıkardık. Gramajı artırarak yüzde 12’lik zam yapmış olduk. Tüketici ve üretici arasında orta yolu bulmak istedik" açıklamasını yaptı.