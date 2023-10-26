Bursa’da ev sahibi, kiracısının parmağını ısırarak kırdı

Kiracı hastaneye kaldırılırken, ev sahibi gözaltına alındı.

Kira zammı tartışması kavgaya dönüştü

Olay, Mesudiye Mahallesi 1. Işık Sokakta bulunan bir apartmanda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ev sahibi Ahmet Ö. (56), kiracısı Selamettin K.'ya (63) bin 800 lira olan kira ücretine zam yapmak istedi. Kiracının buna karşı çıkması üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ev sahibi, kiracısını darp edip parmağını ısırarak yaraladı.

Kiracı hastaneye, ev sahibi karakola gitti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kiracı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde kiracının parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu belirlendi. Kiracı, tedavisinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.