Bursa’da ev sahibi, kiracısının parmağını ısırarak kırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kira zammı kavgasında, ev sahibi kiracısının parmağını ısırarak kırdı.

KAYNAK: İHA
Bursa’da ev sahibi, kiracısının parmağını ısırarak kırdı

Kiracı hastaneye kaldırılırken, ev sahibi gözaltına alındı.

Kira zammı tartışması kavgaya dönüştü

Olay, Mesudiye Mahallesi 1. Işık Sokakta bulunan bir apartmanda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ev sahibi Ahmet Ö. (56), kiracısı Selamettin K.'ya (63) bin 800 lira olan kira ücretine zam yapmak istedi. Kiracının buna karşı çıkması üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ev sahibi, kiracısını darp edip parmağını ısırarak yaraladı.

Kiracı hastaneye, ev sahibi karakola gitti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kiracı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde kiracının parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu belirlendi. Kiracı, tedavisinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

aw062313-01.jpg

aw062313-03.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun Spor
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun
Ülkede derin yoksulluk var Yazarlar
Ülkede derin yoksulluk var
Hani Türkiyelileştiriyordunuz? Yazarlar
Hani Türkiyelileştiriyordunuz?
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı Yazarlar
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı
Yalandan kim ölmüş acaba? Yazarlar
Yalandan kim ölmüş acaba?
7 soruda işsizlik sigortası Yazarlar
7 soruda işsizlik sigortası
‘Cumhuriyet Türküsü’ Yazarlar
‘Cumhuriyet Türküsü’