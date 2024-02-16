Bursa'da feci kaza. 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa'da feci kaza. 1'i ağır 4 yaralı
Orhangazi Yalova-Bursa kara yolu üzerinde ana yolda yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada yaşlı kadına otomobil çarptı. Savrulan otomobil önce trafik levhalarına, peşinden de seyir halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 civarında Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa kara yolu üzerinde yaşandı.

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Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametinde seyreden Mehmet Özcan (56) yönetimindeki 16 AHP 882 plakalı otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüner Koyuncu (69) adlı kadına çarptı.

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Yaşlı kadına çarpan otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki trafik levhalarına, ardından alt geçit kaldırımına çarptıktan sonra seyreden Erdem Aytunç (35) hakimiyetindeki 16 AZT 286 plakalı kamyona arkadan çarparak durabildi.

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Kazadan sonra olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Araç içinde olan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan sürücü Mehmet Özcan’ın eşi Nuray Özcan (47) ve kızı Selin Özcan (23) araçtan yaralı halde çıkarıldı.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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