Bursa'da fırtına okulun çatısını uçurdu

Bursa'da dün akşam saatlerinde fırtınadan dolayı Cumhuriyet İlkokulu’nun çatısı uçtu. Çatıdaki kaplama çevrede bulunan araçlara zarar verdi.

KAYNAK: İHA
Bursa'da fırtına okulun çatısını uçurdu

Bursa Gemlik’te akşam saatlerinde fırtınadan dolayı Cumhuriyet İlkokulu’nun çatısında bulunan kaplama uçtu.

Vatandaşlar tarafından bildirilen ihbarlar sonucu itfaiye ekipleri, kolluk kuvvetleri ve Mahalle Afet Gönüllüleri ile birlikte ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Kaplamanın yola uçtuğu esnada kimsenin olmaması olası bir tehlikenin önüne geçti.

Okulun çatısından kopan metal parçalar kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Çatı uçmasının meydana geldiği okulu Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkan Vekili Galip Gür, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Akış Serintürk ve Aksel Tümer ziyaret ederek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı.

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