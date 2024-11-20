Bursa'da güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak durdurmaya çalıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak durdurmaya çalıştı

Bursa'da, bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmada yumruklar havada uçtu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bursa'da Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Bir kişi alışveriş için AVM'ye geldi ve güvenlik görevlisiyle tartışmaya başladı. Kız arkadaşıyla gezmeye gelen kişi, güvenlik görevlisinin köpekle içeri almadığı için kavga çıktı.

Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, bir güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa'da güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak durdurmaya çalıştı

İki taraf da polis merkezinde barışarak birbirlerinden şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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