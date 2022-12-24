Hastanedeki polis odasının önünde birbirine girdiler

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. K.A. adlı kız, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri K.A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

K.A.'nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla polis odasının önünde birbirlerine saldırdılar. Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı. Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne götürüldü.