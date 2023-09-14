Bursa'da IŞİD operasyonu

Bursa’da Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla IŞİD silahlı terör örgütü üyelerine il genelinde operasyon düzenlendi. Jandarma ve polisin ortak operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Bursa'da IŞİD operasyonu


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile il genelinde IŞİD terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 şüpheli ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli düzenlenen şafak baskınında yakalandı.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüphelinin işlemleri devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

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