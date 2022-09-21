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Bursa'da kaçak silah operasyonu

Bursa'da bir eve polis ekipleri tarafından kaçak silah operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet tüfek, 29 adet fişek, 4 adet şarjör ve çok sayıda silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:14
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Bursa'da kaçak silah operasyonu: 7 tabanca ele geçirildi

Bursa'da kaçak silah operasyonu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.

İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kırsal Hocaköy Mahallesi'nde Hakan S.'ye ait eve operasyon düzenlendi. Şahsın ikametinde yapılan aramada 7 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet tüfek, 29 adet fişek, 4 adet şarjör ve çok sayıda silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakan S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

(Kaynak: İHA)

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