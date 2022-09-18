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Silah satışı sosyal medyaya düştü. Altın kaplama tabancadan uzun namluluya

Son dönemde silahlı çatışma haberleri gündemi meşgul eder oldu. Emniyet ekiplerinin operasyonları aralıksız sürerken, sosyal medya ve internet üzerinden kaçak silah satışı da bütün engellemelere rağmen devam ediyor.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 12:53
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Silah kaçakçıları açık açık internetten satış yapıyor. Altın kaplama tabancadan uzun namluluya

Silah satışı sosyal medyaya düştü. Altın kaplama tabancadan uzun namluluya
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İnternet üzerinden yapılan yasa dışı ruhsatsız silah satışı artık tehlikeli boyutlara ulaştı.

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, bir silah satışı ilanındaki telefon numarası aranınca çıkan Muhsin isimli şahıs, fiyatların 5 bin ile 350 bin lira arasında değiştiğini belirterek “Gelip ürünü görerek alabilirsiniz” dedi. Adana’da yaşayan bir diğer satıcı ise “İsterseniz uzun namlulu silahlar bile var, küçük tabanca isterseniz kargo ile göndeririz” deme cüretini gösterdi.

Facebook, Letgo, Instagram gibi sosyal medya ağlarında veya Dark Web gibi denetime kapalı olan internet sitelerinde ruhsatsız silah satışı yapılıyor.

Haberde sosyal medyadaki ilanlardan birini aradığı ve silah satışının nasıl yapıldığını soruldu. Telefon ile ulaşılan Muhsin isimli şahıs ile müşteri gibi konuşup silahı nasıl alabileceği konuşludu.

AÇIK ADRESİNİ BİLE VERİYOR

İstanbul Dolapdere’de ikamet ettiğini söyleyen kişi elinde çeşitli ebatlarda ve modellerde silah olduğunu, bu silahları yurt dışından kaçak olarak veya fabrikalardan el altından aldıklarını söyledi. Fiyatların ruhsatlı silahlara göre çok daha ucuz olduğunu belirten Muhsin, buluşma yeri ve adres vererek, ürünü yerinde görebileceğimizi ifade etti. Elinde sıfır Sig Sauer P320, Glock 19 gen, MKE Kılınç, Tisaş ve Sig Sauer’in özel modeli olan X6 Violine (altın kaplama) tabancalar olduğunu ifade etti. Fiyatların 5 bin liradan başladığını söyleyen kişi 350 bin liraya kadar çıktığını da ifade etti.

UZUN NAMLULU SATIŞI DA VAR

Ulaştığımız bir başka illegal silah satıcısı ise yerinin Adana’da olduğunu, kargo teslimi ile silahı istenilen adrese gönderebileceğini ifade etti. Silahı kargo ile nasıl göndereceğini sorduğumuz kişi “Elektronik eşya gibi gösteriyoruz. Mesela su ısıtıcısı içine koyuyoruz. Bugüne kadar yakalanmadık” açıklanmasında bulundu. Yalnızca tabanca değil, uzun namlulu silah satışı da yaptığını söyleyen Serkan isimli kişi, büyük silahlar için Adana’ya gelmemiz gerektiğini ifade etti. Silahların daha önce suça karışmamış olduğunu ifade eden Serkan isimli şahıs “Hepsi temiz, isterseniz sıfır makineler de var” açıklaması yaptı.

BİREYSEL SİLAHLANMADA AVRUPA’NIN GERİSİNDEYİZ

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranlarının İtalya’da yüzde 11,5, Çekya’da yüzde 8,3, Almanya’da yüzde 6,6, İspanya’da yüzde 6,3, Fransa’da yüzde 4,8 ve Türkiye’de yüzde 3 olduğu belirtildi. Son beş yılın rakamlarına bakıldığında yeni verilen ruhsatlı silah sayısında azalma olduğu ifade edildi. Jandarma Genel Komutanlığının verilerine göre ise 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 569 oldu. 2018’de 3 bin 41 kişi taşıma ruhsatı alırken bu sayı 2021’de 9 bin 870’e çıktı.

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Nurettin GÜN
18.09.2022 13:52
Silah ya herkese serbest olsun ya da ruhsatlıda yasak olsun öyle insanlar var ki devleti doymuş belinde de taşıma ruhsatlı silahı mevcut şerefli insanlar bunlara mı boyun eğsin  
 
Hakikat
18.09.2022 13:44
Resmi olmayan silah sahiplenmesinin görünen ve görünmeyen nedenlerini iyi araştırıp o nedenleri ortadan kaldırmakla görevli olanlar gereğini yapmalı. Silah taşıyanlar kanunla belli gerisine gerek yok.  
 
Reisim Atatürk
18.09.2022 13:35
Silah demek ölüm demektir. Peki AKP ne yapıyor ? Kaçak silahlanmayı yalnızca izliyor, müdahale yok. Bu arada kaçak silahlardan çıkan kurşunlar, insanımızı öldürmeye ya da yaralamaya devam ediyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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