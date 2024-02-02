Bursa'da kaçak yağ operasyonu. 6 gözaltı

Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da kaçak yağ operasyonu. 6 gözaltı
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildiğini ve 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kaçakçılıkla ilgili Bursa'da çalışmalar yapıldığını İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, iki aylık takibi sonucu piyasaya sürülmek üzere olan 20 milyon lira ederinde 35 bin litre kaçak madeni yağ, 40 adet birer tonluk fiber tank, 7 bin 820 madeni yağ bidonu, 162 bin 400 taklit etiket, 9 bin 650 folyo, 2 folyo kaplama makinesi, sıcak hava makinesi, forklift ve 1 ruhsatsız tabancaya el konulduğunu duyurdu.

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