Bursa'da iki otomobil çarpıştı. 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Bursa'da iki otomobil çarpıştı. 4 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Fatih Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, İnegöl'den Yenişehir istikametine seyreden Sultan K.'nın kullandığı otomobil, yan yoldan çıkış yapan sürücü Zekeriya T.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

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4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Yaşanan kazada sürücü Sultan K. ile yanındaki yolcu Seda S. (24) ile diğer araçtaki yolcular Mine T. (37) ile 3 yaşındaki çocuğu Buğra T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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