Bursa'da iki otomobil çarpıştı. 4 kişi yaralandı

İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Fatih Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, İnegöl'den Yenişehir istikametine seyreden Sultan K.'nın kullandığı otomobil, yan yoldan çıkış yapan sürücü Zekeriya T.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Yaşanan kazada sürücü Sultan K. ile yanındaki yolcu Seda S. (24) ile diğer araçtaki yolcular Mine T. (37) ile 3 yaşındaki çocuğu Buğra T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.