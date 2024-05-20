Bursa'da kazada ölen motosikletli toprağa verildi

Kazada yaralanan eşi Sema Karaca'nın ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay, İznik'e bağlı Çakırca Mahallesi'nde gerçekleşti. Mustafa Karaca yönetimindeki motosiklet, dün öğleden sonra bir sulama kanalına çarparak devrildi. Kazada Mustafa Karaca ve eşi Sema Karaca ağır yaralandılar. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Mustafa Karaca, hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti. Yaralı Sema Karaca ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Madencilik sektöründe şoför olarak çalışan ve iki çocuk babası olan Mustafa Karaca'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Tavşanlı'ya götürüldü. Tavşanlı Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, ilçe halkının ve motosiklet sever dostlarının da katılımıyla Mustafa Karaca, Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Sema Karaca'nın sağlık durumu hakkında ise tedavisinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.