Bursa’da kuyumcudan büyük vurgun: Kar payı vaadine kanan 15 kişi peşlerine düştü

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde kuyumculuk yapan 3 şüpheli, iddiaya göre kar payı vereceğini söyledikleri müşterilerinden altınlarını emanet olarak aldı.

Altın kazandırmayı vadeden kuyumcular ayrıca ellerinde döviz kalmadığını söyleyerek müşterilerden nakit para da emanet aldı.

Ancak şüphelilerin, kuyumcu dükkanını kapatarak ortadan kaybolduğunu fark eden müşteriler, durum üzerine polise ihbarda bulundu.

Şüpheli kuyumcular İ.K., M.Y. ve ismi bilinmeyen diğer şahıs polisler tarafından yakalandı.

Emniyet güçlerine başvuran 15 mağdur arasında 2 milyon TL değerinde altın emanet eden müşterinin de bulunduğu öğrenildi.

Kayıp diğer 2 şüphelinin yakalanması için de polis ekiplerince çalışma başlattı.