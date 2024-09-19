Bursa'da Mısır uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

Olay, saat 14.00 civarında İnegöl'ün Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokak'taki üç katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eve gelen bir arkadaşı, Mısır uyruklu Mossad Ragap'ı (61) yerde hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşı, apartmandaki komşusu Hüseyin Üstün'den yardım istedi. Eve gelen Üstün, Ragap'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ragap'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayı anlatan Hüseyin Üstün, "Kiracım beni aradı ve 'Ağabey, birinci katta bir hasta var, onu hemen hastaneye götürelim' dedi. Hemen üzerimi giyinip geldim ve arkadaşının başında beklediğini gördüm. Ancak dokunduğumda öldüğünü anladım. Bu arkadaşımız Mısır uyrukluydu ve kiracıydı. Evde beş kişi kalıyorlardı ve fabrikalarda çalışıyorlardı. Zımparacılık işi yapıyorlardı. Aslında amacım onu hastaneye götürmekti fakat maalesef geç kalındı. Zaten dört beş gündür hastaymış. Saat 14.10 gibi vefat etti" dedi.