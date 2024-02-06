Bursa’da motosiklet seyir halindeyken devrildi. 2 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa’da motosiklet seyir halindeyken devrildi. 2 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa-Yalova karayolu, Orhangazi girişinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Bursa yönünden Yalova istikametine seyir halinde olan Kerem E. (18) yönetimindeki plakası belirlenemeyen bir motosiklet Orhangazi girişine yakın bir noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu devrilen motosiklet üzerinde bulunan sürücü Kerem E. ile arkasında yolcu olarak bulunan T.T. (17) savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazanın ardından ise motosiklet olay yerinden kazazedelerin yakınları tarafından kaldırılınca polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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