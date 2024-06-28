Bursa'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağı mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Burak D.(26) yönetimindeki 16 ADF 102 plakalı motosiklet ile ters yönden gelen sürücü Nuray C.(35) yönetimindeki 16 ALB 115 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler, devrilen motosikletlerden düşerek yaralanırken, kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.