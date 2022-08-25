﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam

12 Eylül 2022’te başlayıp, 16 Haziran 2023’de son bulması planlanan yeni eğitim ve öğretim döneminde geçerli olacak servis ücretleri belli oldu.En kısa mesafe olan 0-3 kilometre arası 215 lira artışla 465 liraya, 3-5 kilometre arası 520 liraya çıktı.

En uzak mesafe ise 800 lira olarak belirlendi.Yıllık ise 0-3 kilometre arası 4 bin 185 lira, 3-5 kilometre arası olan 4 bin 680 lira, en uzak mesafe ola 19-21 kilometre arası ise 7 bin 200 lira oldu. (İHA)