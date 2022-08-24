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Servis ücretlerine büyük zam

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı zamla başladıç Okulların açılmasına günler kala İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19.21 oranında zam yapıldığı duyuruldu.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:16
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:19
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Servis ücretlerine yüzde 19.21 zam yapıldı

Servis ücretlerine büyük zam
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Okulların açılması heyecanı öğrencileri sarmadan velileri zam telaşı sardı. İstanbul'daki servis ücretlerine zam yapıldı. UKOME bugün zam tekliflerini görüşmek üzere toplandı.

ZAM ORANI BELLİ OLDU

Öğrenciler ve veliler 12 Eylül'de başlayacak 2022-2023 eğitim yılını beklerken, İBB UKOME'de yapılan toplantı sonucunda öğrenci ve personel servisinde yüzde 19,21 zam teklifi kabul edildi.

İŞTE YENİ FİYAT

Yeni tarifeye göre ücretler kilometreye göre şöyle oldu;

0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 784 liraya, 5-7 km 685 liradan 817 liraya, 7-9 km722 liradan 861 liraya, 9-11 km 836 liradan 997 liraya, 11-13 km 963 liradan1.148 liraya, 13-15 km 1.012 liradan 1.206 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya, 17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya, 19-21 km 1.229 liradan 1.465 liraya, 19-21 km 1.229 liradan 1.465 liraya, 21-23 km 1.280 liradan1.526,00, 23-25 km 1.330 liradan 1.585 liraya yükseldi. 25 km'yi aşan km için belirlenen 11,62 lira olan ücret 13,85 lira olarak belirlendi.

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