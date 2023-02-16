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Bursa'da otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otobüs şoförünü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve hakkında verilen hüküm istinaf tarafından bozulan sanık, yeniden yargılama sonucu tekrar müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 17:17
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Bursa'da otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Bursa'da otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
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1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mutlu B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Avukatların dinlenmesinin ardından son sözleri sorulan sanık, "Boşu boşuna cezaevinde yatıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını takdir indirimiyle müebbet hapse indirdi.

- Olay

Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi'nde 12 Temmuz 2020'de yaşanan olayda, Mutlu B. (36), otobüs şoförü Ahmet B'yi (43), çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bıçaklamıştı. Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet B. kurtarılamamış, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mutlu B. ise yargılama sonucu "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Sanığın cezası, takdiri indirimle müebbet hapse indirilmişti.

Bu hükme yapılan itirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dava sürerken bir tanığın dinlenilmediğine işaret edip istismar iddiasının tespit edilebilmesi için maktulün olayın gerçekleştiğini belirttiği adres ile maktulün ev adresinin tespit edilerek buna göre haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu. (AA)

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