CHP'den AYM'ye '8'inci Yargı Paketi' başvurusu

Kaynak: DHA
CHP'den AYM'ye '8'inci Yargı Paketi' başvurusu
CHP, kamuoyunda 8’inci yargı paketi olarak bilinen “7499 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile düzenlenen bazı maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM’ye yaptığı başvuruda, söz konusu kanun ile düzenlenen aşağıdaki hususların iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ederek şunları söyledi:

ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM

“Kanun ile “terör örgütüne üye olmamak birlikte terör örgütüne yardım” suçu düzenlenmektedir. Bu düzenleme, örneğin anayasal hak için protesto gösterisi yapan kişi ve grupların “terör örgütüne üye olmamakla birlikte” diye başlayan keyfi bir ifade üzerinden gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olabilir. Dolayısıyla bu düzenlemenin iptalini talep ediyoruz.

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TAZMİNAT KOMİSYONU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncesi kurulan Tazminat Komisyonu, vatandaşların adil başvuru ve etkili başvuru hakkını elinden almaktadır. Sürecin ihtisas mahkemeleri üzerinden yürütülmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Tazminat Komisyonu’nun iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ediyoruz.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Bu düzenleme son derece keyfidir ve avukat meslektaşlarımızı, müvekkilleri, sanıkları ve hatta hakimleri zor durumda bırakmaktadır. Daha doğru bir düzenleme yapılmasına olanak tanıyabilmek açısından bu düzenlemenin de iptalini talep ediyoruz.

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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

Kanunun kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili hükümleri sakıncalıdır. Kişinin rızası ve bir kanuni koruma olmaksızın sağlık verileri, siyasal parti üyelikleri, dernek üyelikleri işlenebilmektedir. Bu durum yurttaş güvenliğini ihlal eden bir tutumdur ve kabul edilemez. Ayrıca, kanuni bir koruma olmaksızın keyfiliğe varan tutumlarla kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi söz konusudur. Bu düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk.

Bu başvuruların yasal mücadeleyle yapıldığını ve Anayasa Mahkemesi’ne teslim edildiğini belirtmek isterim. Caydırıcılıktan uzak para cezalarının da iptali için başvuruda bulunduk.”

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