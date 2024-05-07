Galatasaray ve Beşiktaş'ın sponsoru dev şirket iflas etti. Kulüplere de borcu var

Türkiye'nin en ünlü firmalarından GNK Kargo'nun iflas ettiği öğrenildi.

Mahkeme kararına göre şirketin 563 milyon lira borcu olduğu belirtildi.

Şirketin avukatlarının mahkemede kesin mühlet talebinde bulundukları, ancak komiser heyetinin raporunu dikkate alan heyetin iflasa karar vererek tasfiye sürecini başlattığı ortaya çıktı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A BORCU VAR

GNK Kargo, Türk futbolunda da bilinen bir marka.

Şirket, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'a da sponsor olmuştu.

563 milyon liralık borcun 50 milyon liralık bölümünün kulüplere olduğu belirtildi.