Bursa'da otomotiv yedek parça dükkanı alev alev yandı

Kaynak: DHA
Bursa'da otomotiv yedek parça dükkanı alev alev yandı
Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi Derya Caddesi'ndeki otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan yangında, İddiaya göre; sobadan sıçrayan kıvılcımın plastik malzemeleri tutuşturması nedeniyle çıkan yangın, paniğe neden oldu.

YANGIN SONRASI İŞYERİNDE HASAR OLUŞTU

Çevredeki vatandaşların İhbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu. Ekipler Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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