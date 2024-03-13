Bursa'da para tartışması kanlı bitti

Yaralılar tedavi altına alınırken, şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Olay, pazartesi gecesi Kestel ilçesinde meydana geldi. S.Ç. ile B.Ç., alacak meselesi yüzünden husumetli oldukları S.T.'yi cep telefonuyla arayarak buluşma teklif etti. Tarafların buluştuğu yerde çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, S.T. kaçtı. Bu sırada S.Ç. ile B.Ç. evin önünde rastgele ateş açtı, bu saldırıda S.T.'nin yakınları Eda T. ile Fadime E. yaralandı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. S.Ç. ile B.Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.