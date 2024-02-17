Bursa'da sahibinden satılık camili tarla

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir zeytinlik, sahibi tarafından içindeki hayır amaçlı yaptırılan cami ile birlikte satılığa çıkartıldı. Orhangazi-İznik yolunda bulunan ve yerel halk tarafından popülerliği yüksek olduğu için adres tarif ederken bile oldukça fazla kullanılan yol kenarındaki 3 kubbeli caminin içinde bulunduğu zeytinlik arsa sahibi tarafından satılığa çıkarılınca görenler şaşkınlıklarını koruyamadı.

Zeytinlik tarlası sahibi Yunus Emre Kavas arsayı önceki sahibinden aldıktan sonra caminin şu ana kadar olan tüm tamirat ve bakımlarını kendisinin yaptırdığını ve insanların ibadet etmek için buraya geldiğini söyledi. Tarlasını satmak isteyen Kavas, daha önce arsayı satmak için anlaşmaya vardığı bir kişinin camiyi yıkmak istemesinden sonra satıştan caydı ve yeni müşteriler için bir şart koştu. Kavas, zeytinliği alacak yeni sahiplerden camiye zarar vermemelerini ve caminin ibadet etmek isteyenler tarafından kullanılmasına izin verilmesini istedi.

Kavas yaptığı açıklamada ''Tarla içindeki camiyi önceki sahibi vatandaşa hizmet için yaptırmış, bizde aldıktan sonra bakımlarını, temizliğini yapıp hizmetini devam ettirdik, şimdi ise yerimizi satılığa çıkardık, mecburen cami de satılmış olacak, o yüzden alacak olan kişilerden bu camiyi yıkmamalarını istiyoruz, inşallah tarlamız içindeki caminin hizmetini devam ettireceği birilerine nasip olur'' dedi.