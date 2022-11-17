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Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor

Bursa'da sahte alkolen zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 5'e yükseldi. 2 kişi taburcu edilirken, 7 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:38
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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor

Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor
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Bursa'da geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesinde zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan Şakir Çelik (56)' in sahte içkiden zehirlendiği öğrenildi. Ardından Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K.(56), Bülent D.(44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. da aynı belirtilerle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Şakir Çelik, Erol Oktay, Fuat İşcen, Necip Cece ve Mahmut Akça isimli vatandaşlar doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi devam eden hastalardan Fatih U. ve Murat K. taburcu edilirken, tedavi gören 7 kişiden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bursa'da sahte içki satışı yaptığını belirlediği 45 yaşındaki Raif A.'yı, İzmir Kaçakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise hem sahte içki üreten hem de piyasaya süren 47 yaşındaki O.Y.'yi gözaltına aldı.

Adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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