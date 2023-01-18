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Bursa'da seyir halindeki araç küle döndü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümü alev aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç küle döndü.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:30
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Bursa'da seyir halindeki araç küle döndü

Bursa'da seyir halindeki araç küle döndü
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Orhangazi-Yalova Karayolu Süpürgelik mevkiinde, Mehmet Ö. idaresindeki otomobilin, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücünün aracı emniyet şeridine çekmesinden sonra otomobil bir anda alev topuna döndü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler yangına müdahale ederken yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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