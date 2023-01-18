Bursa'da seyir halindeki araç küle döndü

Orhangazi-Yalova Karayolu Süpürgelik mevkiinde, Mehmet Ö. idaresindeki otomobilin, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücünün aracı emniyet şeridine çekmesinden sonra otomobil bir anda alev topuna döndü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler yangına müdahale ederken yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.