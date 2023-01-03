3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Taksiciyi evire çevire dövdü

Bursa'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü hatalı olduğu iddiasıyla taksi şoförünü darp etti. Kavga, taksicinin aldığı darbe sonrası bayılıp yere düşmesi ile son buldu. 

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:40
Takip Et

Bursa'da taksiciyi evire çevire dövdü

Taksiciyi evire çevire dövdü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, kaza Gemlik ilçesinde meydana geldi. Ticari taksi ve otomobil iki sokağın kesişim noktasında çarpıştı. İki sürücü kısa süre tartıştıktan sonra, otomobil sürücüsü hatalı olduğunu iddia ettiği taksi sürücüsüne saldırıp darp etmeye başladı.

Mahalle sakinlerinin ayırmak istemesine rağmen darbelere maruz kalan taksi şoförü bayılıp bir anda yere düştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralanan diğer sürücüyü ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
1
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
2
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
3
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
4
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
5
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru
﻿Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru
﻿Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru
﻿New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı
﻿New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı
﻿New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı
﻿2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu
﻿2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu
﻿2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu
﻿Filiboz Mescidi yenileniyor
﻿Filiboz Mescidi yenileniyor
﻿Filiboz Mescidi yenileniyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.