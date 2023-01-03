Taksiciyi evire çevire dövdü

İHA'nın haberine göre, kaza Gemlik ilçesinde meydana geldi. Ticari taksi ve otomobil iki sokağın kesişim noktasında çarpıştı. İki sürücü kısa süre tartıştıktan sonra, otomobil sürücüsü hatalı olduğunu iddia ettiği taksi sürücüsüne saldırıp darp etmeye başladı.

Mahalle sakinlerinin ayırmak istemesine rağmen darbelere maruz kalan taksi şoförü bayılıp bir anda yere düştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralanan diğer sürücüyü ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.