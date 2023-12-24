Bursa'da tır devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Bursa'da tır devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Boru yüklü tırın devrildiği kazada, tırın sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 16.00 sularında Bursa-Ankara karayolu Mezit Boğazı Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı.

Bozüyük'ten İnegöl istikametine doğru yol alan Muhammed Ö. (38) yönetimindeki 12 AAB 314 plakalı boru yüklü tır, virajda sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi.

aw105354-01.jpgYaşanan kaza sonucu karayolu kısmi olarak ulaşıma kapanırken, olay yerine 112, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

aw105354-03.jpgAraçta sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw105354-05.jpgJandarma ekipleri gerçekleşen kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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