Bursa'da tır devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Olay, saat 16.00 sularında Bursa-Ankara karayolu Mezit Boğazı Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı.

Bozüyük'ten İnegöl istikametine doğru yol alan Muhammed Ö. (38) yönetimindeki 12 AAB 314 plakalı boru yüklü tır, virajda sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi.

Yaşanan kaza sonucu karayolu kısmi olarak ulaşıma kapanırken, olay yerine 112, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri gerçekleşen kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

