Bursa’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde saat 14.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Çevre yolu üzerinde seyreden sürücü Mehmet Y.(63) yönetimindeki 16 DA 550 plakalı otomobil, ara sokaktan yola çıkan sürücü Ali G.(40) yönetimindeki 16 AID 089 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Emine Y.(58) ile diğer araçtaki yolcular Merve G.(36) ve çocuğu 1 yaşındaki İpek G. Yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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