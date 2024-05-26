Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi İnegöl-Alanyurt yolunda saat 11.40 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Binali A.(56) hakimiyetindeki 16 KRL 52 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Aracın orta refüje çarpması sonucu sürücü ve yanındaki yolcu Erkan Y.(48) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.