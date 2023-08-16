Bursa'da trafik kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Bursa'da trafik kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Bursa-Yenişehir kara yolu 10'uncu kilometresinde, kırsal Menteşe Mahallesi mevkisindeki kavşakta Ahmet Ayvaz (86) idaresindeki 16 ZE 976 plakalı otomobille E.N.G. (35) yönetimindeki 34 DLF 319 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ayvaz (86) ile eşi Hatice Ayvaz'ın (79) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölenlerin cesetleri Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü E.N.G. (35) ise sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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