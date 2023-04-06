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Bursa'da uyuşturucu operasyonu. 5 kişi yakalandı

Bursa'nın İznik İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 60 gram esrar, ruhsatsız silah ve mermiler ile 80 bin lira para ele geçirildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 18:42
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu. 5 kişi yakalandı
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Bursa'nın İznik İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki Yeşil Cami Mahallesi ve Eşrefzade Mahallesi'ndeki 2 ayrı adrese baskın düzenledi.

Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Ş.U, Z.U, T.U, Ş.U. ve A.K. yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 60 gram esrar, ruhsatsız silah ve mermiler ile 80 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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