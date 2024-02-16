Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti şüphelisine gözaltı

Kaynak: DHA
Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti şüphelisine gözaltı
Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilerek yakalanan ve 11 suç kaydı bulunan Hayrettin B.'nin (45) evinde, silah ve uyuşturucu, ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si silah ticaretinden olmak üzere 11 suç kaydı bulunan Hayrettin B.'nin, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takipten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Gürsu Tem Büro Amirliği görevlileri, dün sabah saatlerinde Hayrettin B.'nin evine operasyon düzenledi. Şüpheli evinde gözaltına alındı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Evde yapılan aramalarda 7 tabanca, 7 silah iskeleti, 9 şarjör, 10 kabza, 8 namlu, silah yapımında kullanılan malzemeler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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