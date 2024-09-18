Bursa’da ’yan bakma’ tartışması meydan muharebesine döndü

Kaynak: İHA
Bursa’da ’yan bakma’ tartışması meydan muharebesine döndü

Bursa'da Kent Meydanı'nda "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken 3 kişi de gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Ulu Mahallesi'ndeki Kent Meydanı'nda, "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı, üç kişi ise gözaltına alındı.

Olay, şehrin en yoğun bölgelerinden biri olan Kent Meydanı'nda meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Her iki grup da birbirlerine saldırırken, olay yerine yakın bölgede sabit görevde bulunan polisler, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ayrıca, üç kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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