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Bursa'da bir mercek bulutu daha görüldü

Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 12:15
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Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü

Bursa'da bir mercek bulutu daha görüldü
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Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.

Doğa olayı hortumu andıran büyük bulutun çevresinde küçük boyutlarda mercek bulutları da gözlemlendi.

Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.

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