Bursa’da zincirleme trafik kazası

Kaynak: İHA
Bursa’da zincirleme trafik kazası
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü, minibüs ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre ara sokaktan caddeye çıkan Halil İbrahim S. (69) idaresindeki 16 P 7238 plakalı minibüs, cadde üzerinde seyreden Serkan A. (39) idaresindeki 16 M 06100 plakalı özel halk otobüsü ve Emre K. (23) idaresindeki 16 BBC 678 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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