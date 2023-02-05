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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılamayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri, fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 01:00
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılamayacak

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılamayacak
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 08.00 ila 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Denizi'nde sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 105 kilometre hızla esmesi bekleniyor. (AA)

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