Bursa'nın dev otomobilleri Tofaş ve Renault'tan üretimi durdurma kararı

Hyundai, Ford, Renault, Tofaş, Toyota üretimi durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Otomobil yazarı Emre Özpeynirci bu üretim durdurmanın otomobil fiyatlarını nasıl etkileyeceğini açıkladı.

Bursa'nın dev otomobilleri Tofaş ve Renault'tan üretimi durdurma kararı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Bursa'nın otomotiv devlerinden olan Tofaş ve Renault Ağustos ayında yıllık rutin bakım ve tatil arası için üretime ara vereceğini duyurdu. Türkiye'deki otomobil fabrikaları da bu açıklamadan sonra üretimi durdurma kararı aldı.

Otomobil devlerinin verilen arada işçilerine yıllık izin kullandıracağı bildirildi.

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci üretime ara veren fabrikaları ve bu durumun pazarı nasıl etkileyeceğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özpeynirci'nin paylaşımı şu şekilde:

Ağustosta otomobil fabrikaları duruyor, pazarı ne kadar etkiler⁉

Ağustos ayında Türkiye'deki otomobil markaları her yıl olduğu gibi rutin bakım ve tatil aralarını veriyor.

Bu doğrultuda Tofaş, Bursa'da üretime 7-30 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 4 hafta ara verirken,

Oyak Renault yine Bursa'da üretimi 14-27 Ağustos tarihlerinde,

Hyundai Assan, İzmit'te 12-25 Ağustos tarihlerinde,

Toyota ise Sakarya'da 14-26 Ağustos tarihlerinde üretime ara veriyor.

Ford Otosan ise Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında üretime 31 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde ara verdi.

Bu durum kuşkusuz son 5 aydır rekor üstüne rekor kıran pazarı etkileyecektir.

Ağustosta geçen seneye göre ciddi artış herşeye rağmen yaşanır ama bence pazar temmuzun altında kalır.

Özellikle Tofaş'ın 4 haftaya yakın üretim yapması Fiat satışlarını aylık 18-19 bin adetlerden 10 bin adetlerin altına taşıyabilir.

Ayrıca zaten artan ithalatın payı ağustosta rekor kırabilir, en çok araç satan 'ilk 10' baştan aşağıya değişebilir.

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